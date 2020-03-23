140 тыс рублей получит Витебска область на борьбу с корнавирусом

Витебская область получит 143.183 рубля на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса COVID-19.

Правительство Беларуси поручило Министерству финансов выделить в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление расходов (в том числе расходов за счет средств от приносящей доходы деятельности) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 марта 2020 г. № 163.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З ”О республиканском бюджете на 2020 год“ и вступает в силу со дня его принятия.

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