Вооруженные силы начали учение в рамках проверки боеготовности

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси перешла в активную фазу. В стране началось комплексное учение. В учении задействовано порядка 6 тыс военнослужащих и около 200 единиц различного вооружения.

Белорусские войска заняли исходные районы на полигонах и участках местности, ведутся фортификационные работы. Войска готовы к выполнению учебно-боевых задач. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны. Там учения называют одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ страны. 29 февраля крупнейшие за последние годы учения НАТО «Защитник Европы» (Defender Europe) стартовали в Германии, Польше и Прибалтике. В них примут участие военнослужащие из 18 стран. Общая численность военных составит около 37 тыс солдат, в том числе 20 тыс из США.

«Несмотря на заявления европейского командования Соединенных Штатов о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от его проведения. Должен подчеркнуть, что такая военная активность у границ нашей страны не стала для нас неожиданностью. Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили системы подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы», — заявил министр обороны Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что все мероприятия комплексной проверки проводятся исключительно на территории Беларуси и транспарентны для соседей.

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