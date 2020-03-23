Минздрав о случаях коронавируса, тестовых системах и мерах изоляции в Беларуси

На прошлой недели в Минздраве одобрили должность нового заместителя у министра здравоохранения. Ей стала бывший руководитель Главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц — Елена Богдан. Новый заместитель ответила на интересующие всю Беларусь вопросы и прояснила ситуацию связанную с новым вирусом.



Елена Богдан рассказала белорусам, что оснований для паники сегодня нет. В настоящий момент ситуация полностью находится под контролем. С ее слов, ситуация с коронавирусом совпала с ежегодным подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Однако Минздрав еженедельно мониторит ситуацию, начиная с первой недели этого года. По сравнению с пятилетним периодом видно, что на сегодняшний день заболеваемость этими вирусными заболеваниями ниже, чем была по прошлому году. Из-за теплой зимы в Беларуси произошло смещение подъема заболеваемости на 2-3 недели.

Основными циркулирующими вирусами сегодня являются РС-вирус, аденовирус, ротавирус, а также циркулируют вирусы гриппа. На сегодняшний момент основную проблему для отделений анестезиологии, реанимации тяжелых пневмоний в целом дают вирусы гриппа.

Меры изоляции в Беларуси стали приниматься с конца января как только стали выявлять случаи заражения в Китае.

«У нас, кстати, достаточно хорошо выстроено взаимодействие с нашими зарубежными коллегами, в том числе и с китайскими коллегами. С нами сразу поделились информацией, и мы начали принимать меры по изоляции тех лиц, которые у нас прибывали из Китайской Народной Республики,— говорит Елена Богдан. — Мы перепрофилировали несколько учреждений и все, кто возвращался, проходили 14-дневный карантин. Мы их обследовали сразу по прибытию, при пересечении нашей национальной границы, и на 13-14 день – дважды мы их тестировали для того, чтобы убедиться, что у них нет коронавируса.

По словам заместителя принятые меры способствовали задержке распространения вируса в Беларуси. К мерам защиты страны были добавлены обследования граждан, которые прибывают не только из Китая, также из стран, где увеличивается уровень заболевших.

С конца января по настоящий момент проведено более 19 тысяч лабораторных тестов.

На вопрос наши ли тестовые системы, Елена Богдан ответила так:

—Тестовые системы наши. У нас тесное сотрудничество с ВОЗ. И наше страновое бюро, и региональное бюро – Европейское региональное бюро ВОЗ раз в неделю проводит такую тематическую конференцию для того, чтобы рассказать, что есть в мире, какие есть наработки, какие новые клинические наблюдения есть. Потому что, естественно, у нас достаточно малое число пациентов и нашего такого вот огромного опыта нет. Наши анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и эпидемиологи много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран. В рамках такого взаимодействия получают информацию по коронавирусу. Поэтому с учетом всего этого опыта нами была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная от бессимптомного носительства и заканчивая лечением пневмоний, если это понадобится, то и тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования.

Говоря о ресурсах, которые готовы функционировать для зараженных пациентов, то сегодня в Беларуси коечный фонд составляет более 80 тысяч. В дополнение к этому есть 2 500 коек анестезиологии и реанимации, а также еще 30 тысяч коечного фонда, который может быть перепрофилирован под коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Из рекомендаций ВОЗ было известно, что рекомендуется использовать кислородотерапию. Беларусь располагает более чем 6 000 таких коек, на которых может быть оказана кислородоподдержка пациентам. Более 2 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи этим пациентам.

В настоящий момент под контролем санитарно-эпидемиологической службы находились более чем 23 тысячи пациентов. Это более 1 000 контактов первого уровня, остальные – контакты второго уровня. Каждый из зараженных людей выявлен, отработан санитарной службой, передан в лечебную сеть, и за ним установлено 14-дневное медицинское наблюдение.

Затрагивая тему передачи статистики заболевших в ВОЗ Богдан отметила:

—Мы передаем не только случаи выявленные, но мы передаем и тех выздоровевших, которые у нас есть. И если у нас будет какая-то другая информация, мы тоже будем обязаны ее передать. Так работают все страны. Мы гордимся отношением и оценкой Всемирной организации здравоохранения нашей системе, поэтому, естественно, мы и дальше будем выполнять все их рекомендации.

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