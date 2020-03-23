Ждать ли весну в Витебской области — погода на неделю

Эта неделя обрадует жителей Витебщены безветренными, ясными, солнечными деньками. Несмотря на морозные ночи, днем будет стабильный плюс.

В понедельник, 23 марта, днем по всей области будет около нуля. На территории Витебской области наблюдается сплошная облачно и без осадков. Ночью температура опуститься до -1℃… -3℃.

Во вторник, 24 марта, плотная облачность покрое весь Витебск, а на всей территории области местами с прояснениями. Осадков не наблюдается. Температура воздуха ночью -1℃… -3℃, днем на территории Витебской области температура от 0℃ до +3℃.

В среду, 25 марта, ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ночью температура составит от-1℃… -3℃, а днем +2℃.. +4℃.

В четверг, 26 марта, обрадует жителей Витебщены ясной погодой и отсутствием облачности. Ночью ожидается 1℃… -3℃, а днем +4℃… +6℃ на территории всей области.

В пятницу, 27 марта, прогнозируется переменная облачность на территории Витебской области. Осадкой не будет. Температура ночью будет с минусом составит -1℃… -3℃. Днем столбик термометра поднимется до отметки +7 ℃… +10℃.

В субботу, 28 марта, переменная облачность и без осадков, в некоторых районах области прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит от +1℃ до +3℃. Днем будет от +7℃ до +11℃.

В воскресенье, 29 марта, прогнозируется туман. Ночью и утром температура составит +2℃… +4℃. Будьте аккуратны на дорогах!

Детальный прогноз погоды В Витебске на каждый день.

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