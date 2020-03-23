В Докшицком районе при тушении пожара пострадал мужчина

Во время пожара в Докшицком районе мужчина пострадал мужчина. Он помогал потушить возгорание и получил ожоги.

Поздно вечером 22 марта поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Осово Докшицкого района. Спасатели немедленно выехали на вызов.

В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, хозяин дома получил ожоги, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

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