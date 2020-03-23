140 детей из Латвии вернули на родину в Беларусь

21 марта в Беларусь вернули три автобуса с детьми. Всего было 140 детей, которые отдыхали в Юрмале в санатории «Беларусь».

После того как Латвия отменила международные перевозки пассажиров (в том числе автобусами) вопрос возвращения детей решали МИД и Минтранс. Три автобуса с белорусскими номерами вчера впустили на территорию Латвии, сегодня они вернулись. Белорусские пограничники во взаимодействии с латвийскими коллегами оперативно оформили 140 детей, которые поедут в Гомель.

«На белорусской стороне для оперативного оформления детей был выделен отдельный канал, увеличили количество контролеров. Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, признаков инфекционных заболеваний не выявлено», — отметил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Все приехавшие школьники прошли необходимый санитарно-карантинный контроль. По Беларуси их будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции.

Также 21 марта пересекли белорусско-латвийскую границу 24 гражданина Израиля, которые не могли выехать из Латвии. Их перевезут в Минск, чтобы из столицы они вылетели домой.

Посольство Беларуси в Латвии всегда на связи с соотечественниками. Обратиться за помощью в посольство может каждый, кто в этом нуждается. Для этого организована круглосуточная экстренная связь. Те, кто в настоящее время находится в Даугавпилсе и близлежащих пунктах, может позвонить по номеру +371 26 37-78-25, тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует обращаться по телефонам +371 25 76-73-71, +371 27 81-29-01, передает БелТА.

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