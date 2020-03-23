У врача Меркель нашли коронавирус, она на карантине

На такой шаг 65-летняя Ангела Меркель пошла после появления информации о том, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус, пишет «Немецкая волна».

Канцлер Германии будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней

Еще день назад Меркель появилась в одном из супермаркетов Берлина без защитной маски. Сообщается, что ее заметили в супермаркете Hit Ullrich без каких-либо средств защиты. Канцлер Германии везла большую продуктовую тележку, в которой находилось четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие.

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