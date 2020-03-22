«Белавиа» вывезла из Москвы 82 пассажира

Самолет с 82 туристами вылетел из аэропорта «Внуково» прошлой ночью, сообщает посольство Беларуси в России.

Кроме граждан Беларуси, на борту было также трое иностранцев из Литвы, Армении и Украины. Туристы прибыли в Москву из Вьетнама, Таиланда, Шри-Ланки, Доминиканы, Кипра, Германии.

Правительство России 20 марта приняло решение принимать на борт самолетов российских авиакомпаний граждан Беларуси, у которых имеются билеты. Вчера президент Беларуси жестко раскритиковал российские власти за создание проблем для белорусов, пытающихся вернуться на родину.

С 18 марта въезд в Россию иностранцам был запрещен. Транзит граждан Беларуси через Москву был разрешен в пределах одного аэропорта. Рейсы в Минск сохранились только из Шереметьево и Домодедово, однако затем в компании «Белавиа» разрешили организовывать чартеры во все московские аэропорты.

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