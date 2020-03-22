Витебские блогеры и шоумены Александр Коренман и Эдуард Буевич записали смешное видео про коронавирус

Витебские блогеры и шоумены Александр Коренман и Эдуард Буевич записали видео в проекте #эдикисанёк. В скетче они подняли злободневную тему: закрытие границ с Беларусью из-за пандемии коронавируса. Вспомнили и про советы президента про сохранение здоровья при помощи трактора.

Многие зрителе не смогли понять этот юмор. Да, пенсионеры Беларуси не ездят в Италию и не знают итальянских яств. Но это довольно печальный факт, уместно ли смеяться над этом. Да и само содержание ролика требует прояснения. «Не понял ни слова», — так комментируют ролик некоторые пользователи.

Впрочем, смотрите сами и высказывайтесь в комментариях. Нам интересно ваше мнение.

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