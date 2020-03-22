Пожар в многоэтажке в Полоцке: едва не погибли хозяин квартиры и его супруга

21 марта произошел пожар в девятиэтажного дома на улице 6-й Гвардейской Армии в Полоцке, горела квартира. Сообщение поступило в МЧС в 16:44. Когда к месту вызова прибыли спасатели, из окна на седьмом этаже многоэтажки шел выделение дыма. Хозяин вместе со своей супругой в момент происшествия находились дома.

До приезда спасателей женщина была спасена соседом. Прибывшие к месту работники МЧС в ходе разведки обнаружили ее мужа, который находился на полу без сознания, и вынесли его на свежий воздух. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Его супруга от госпитализации отказалась, сообщили в МЧС.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении хозяина квартиры.

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