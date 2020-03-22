Лукашенко потребовал разобраться с распространением фейков про коронавирус

Александр Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса. Он поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска — пожилыми людьми.

«Дело не в коронавирусе: у нас других вирусов хватает», — обратил внимание Президент.

Наталья Кочанова отметила, что уже разговаривала с председателями райисполкомов, чтобы они работали с пожилыми, в том числе помогали организовать доставку продуктов на дом.

«Я еще раз подчеркиваю: дело не в этом коронавирусе. Дело вообще в нашей порядочности и дисциплине. Какая разница, от чего умер человек? Это наша расхлябанность, безобразие. От вирусных болезней нельзя умирать. Надо просто смотреть за людьми. Надо активизировать детей, чтобы они помогали старикам. Главное сейчас — защитить стариков», — подчеркнул глава государства.

Между тем, журналистское сообщество отмечает крайнюю скупость информации, поступающей от официальных органов.

Отметим, что на сайте Минздрава последняя новость опубликована 20 марта, а на телеграм-канале под названием «Официальный Минздрав» последнее сообщение было размещено более 20 часов назад, причем это было письмо от ВОЗ, датированное 16 марта. Сегодня 22 марта. Чиновники, которые пишут «гневные письма», в выходной день могут позволить себе спокойно отдыхать, пожалуй, за исключением некоторых случаев, таких как, например, пандемия коронавируса.

Пока продолжается молчание и СМИ «пережевывают» позавчерашние скупые новости, белорусы терпеливо ждут официальной и правдивой информации о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Между тем, ситуация меняется постоянно. Было бы логично сообщать о ситуации в режиме реального времени, как это происходило с самого начала в Китае, как это происходит в странах Запада. Но безымянные чиновники, которые ведут официально-неофициальные телеграм-каналы, не считают что что-то должны народу, и практика это подтверждает.

328 человек умерло в Беларуси от заболеваний органов дыхания с начала 2020 года — Лукашенко

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