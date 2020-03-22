Вместо супермаркета «Корона» в Билево открывается очередной «Евроопт»

В январе закрылся магазин «Корона» в Билево, на Московском проспекте, 109.

Магазин «Корона», открывшийся в этом здании в апреле 2016 года, проработал 4 года. Закрылся и магазин «Магия», который располагался в том же здании.

Теперь на пр-те Московском, 109 появится новый магазин — «Евроопт». Сейчас в здании активно ведутся работы по подготовке помещения, пишет vitebsk.biz.

Открытие нового магазина запланировано на 1 апреля. Объявление об этом можно найти на стойке инфоцентра гипермаркета «Евроопт», который расположен неподалёку (на Московском проспекте 130-1).

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