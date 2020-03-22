Двух жителей Толочинского района будут судить за переправку в ЕС нелегалов

Преступная группа, в которую входили двое жителей Толочинского района 1990 и 1987 годов рождения и гражданин России, скоро предстанет перед судом. Они организовали переправку нелегалов в Литву через территорию Витебской области. Уголовное дело передано в суд Витебской прокуратурой.

Установлено, группа лиц по предварительному сговору, из корыстных соображений, с 11 по 13 сентября 2018 года с использованием личного автомобиля оказали содействие в незаконном транзите через территорию Республики Беларусь из Российской Федерации в страны Европейского союза, вне установленных пунктов пропуска, шести граждан Социалистической Республики Вьетнам, у которых не был виз Республики Беларусь и государств – участников Шенгенского соглашения, говорится в сообщении прокуратуры Витебска.

Они же и М. в продолжение преступного умысла с 11 по 12 сентября 2019 года оказали помощь в незаконной перевозке по территории страны еще четырех граждан Социалистической Республики Вьетнам.

Служба информации прокуратуры Витебской области сообщила, что при очередном содействии транзитному перемещению трех иностранных граждан по отработанной схеме в период с 18 по 19 сентября 2019 года преступную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники правоохранительных органов.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Ранее примененные меры пресечения в виде заключения под стражу и залога прокурор оставил без изменения.

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