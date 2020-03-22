Штаб по борьбе с распространением коронавируса создан на «Нафтане»

В ОАО «Нафтан» работает штаб по координации действий для предупреждения распространения инфекций, который возглавил генеральный директор Александр Демидов.

Руководство нашего предприятия оперативно реагирует на ситуацию и выполняет мероприятия для противодействия распространению коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте предприятия. Там также приводится перечень мер по борьбе с распространением коронавируса.

Принято решение запретить командировки заводчан за пределы страны, а также ограничить прием иностранных делегаций. Введен дополнительный контроль со стороны медперсонала заводской поликлиники за здоровьем работников, которые возвращаются из отпуска, проведенного за рубежом. Минимизировано количество заседаний, совещаний, штабов с большим количеством участников. Максимально применяются средства дистанционной связи (обмен информацией между работниками ОАО «Нафтан» и сторонними организациями осуществляется преимущественно по стационарным и мобильным телефонам, электронной почте, с использованием возможностей сети интернет и режима видеоконференций). Ограничено участие работников во внешних культурно-массовых мероприятиях. Организована дополнительная обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками. Временно, сроком на две недели, приостановлены плановые профосмотры в заводской поликлинике. Медицинский персонал ведет дополнительный прием заводчан, которые обращаются за помощью. На предприятии организован пошив марлевых повязок. Работникам рекомендовано отказаться от рукопожатий, минимизировать физические контакты. Избегайте паники и распространения непроверенной информации. Работники проинформированы о сайтах ВОЗ, Роспотребнадзора, Минздрава Республики Беларусь, где постоянно обновляется информация о распространении коронавируса и даются рекомендации по противодействию его распространения.

Кроме того, на в поликлинике «Нафтана» провели молебен за здоровье горожан. Мощи священномученика Константина провезли по учреждениям и предприятиям города.

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