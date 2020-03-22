Штаб по борьбе с распространением коронавируса создан на «Нафтане»

В ОАО «Нафтан» работает штаб по координации действий для предупреждения распространения инфекций, который возглавил генеральный директор Александр Демидов.

Александр Демидов

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан». Фото: «Витебская весна»

Руководство нашего предприятия оперативно реагирует на ситуацию и выполняет мероприятия для противодействия распространению коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте предприятия. Там также приводится перечень мер по борьбе с распространением коронавируса.

  1. Принято решение запретить командировки заводчан за пределы страны, а также ограничить прием иностранных делегаций.
  2. Введен дополнительный контроль со стороны медперсонала заводской поликлиники за здоровьем работников, которые возвращаются из отпуска, проведенного за рубежом.
  3. Минимизировано количество заседаний, совещаний, штабов с большим количеством участников. Максимально применяются средства дистанционной связи (обмен информацией между работниками ОАО «Нафтан» и сторонними организациями осуществляется преимущественно по стационарным и мобильным телефонам, электронной почте, с использованием возможностей сети интернет и режима видеоконференций).
  4. Ограничено участие работников во внешних культурно-массовых мероприятиях.
  5. Организована дополнительная обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками.
  6. Временно, сроком на две недели, приостановлены плановые профосмотры в заводской поликлинике. Медицинский персонал ведет дополнительный прием заводчан, которые обращаются за помощью.
  7. На предприятии организован пошив марлевых повязок.
  8. Работникам рекомендовано отказаться от рукопожатий, минимизировать физические контакты.
  9. Избегайте паники и распространения непроверенной информации. Работники проинформированы о сайтах ВОЗ, Роспотребнадзора, Минздрава Республики Беларусь, где постоянно обновляется информация о распространении коронавируса и даются рекомендации по противодействию его распространения.

Кроме того, на в поликлинике «Нафтана» провели молебен за здоровье горожан. Мощи священномученика Константина провезли по учреждениям и предприятиям города.

 

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