В Городке при пожаре в доме погиб мужчина

В Городке 21 марта во время пожара в доме погиб мужчина. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по ул. Вокзальной поступило спасателям в 16:49.

В результате пожара в доме огнем были повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли семь пожаров, на которых повреждено пять строений, уничтожена одна единица техники, спасены два человека. К сожалению, в учреждении здравоохранения скончался пенсионер. Причиной смерти стали травмы, полученные 19 марта на пожаре в квартире в деревне Старое Село Витебского района.

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