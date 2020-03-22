Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Весна пока робко, но с каждым днем все более уверенно заглядывает в наши окна. В воздухе витает ожидание  любви, свежести и обновления. Город начинает расцветать. На улицы Витебска вернулись коники, львы, мишки, рыбки и прочие топиарные скульптуры.Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Покрасили бетонные груши и яблоки на Московском проспекте. Скоро перестанут бросятся в глаза зеленые, синие и васильково-голубые перила мостов в старом парке Фрунзе (по секрету — Гордормост обещал  перекрасить их в естественные тона).Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город! Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Утренняя бодрость и вечерняя романтика раскрасят осенне-зимнюю серость улиц. Надеемся, вирусы «отпустят» наше воображение и мы вспомним, что жизнь прекрасна и удивительна. Появится романтический настрой и мы будем гулять по любимым местам нашего прекрасного города, дышать весенним воздухом, отдыхать в уличных кафе и на скамейках в парках и других любимых уютных местах города.

Путеводитель по скамейкам города

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №1. Фото Жанна Жалевич

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №2. Фото Жанна Жалевич

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №3. Фото Жанна Жалевич

Предлагаем горожанам угадать адрес по которому находится изображенная на фото скамья и прислать в редакцию фотографии своих любимых мест отдыха через форму обратной связи или на e-mail feedback@vkurier.by

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №4. Фото: Вячеслав Побединский

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №5. Фото: Вячеслав Побединский

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №6. Фото: Вячеслав Побединский

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №7. Фото: Вячеслав Побединский

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №8. Фото: Вячеслав Побединский

Витебск. Весна. Скамейки. Посмотрите как прекрасен наш город!

Скамейка №9. Фото: Вячеслав Побединский

 

 

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