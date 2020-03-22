Флаг Беларуси появился на статуи Христа в Рио-де-Жанейро

На знаменитую 38-метровую статую Христа в бразильском Рио-де-Жанейро, спроецировали флаги стран, которые уже пострадали от коронавируса. Недавно на статуе появился и государственный флаг Беларуси, пишет katolik.life.

Для туристов из-за эпидемии коронавируса COVID-19 статуя сейчас недоступна, но издалека ее можно увидеть практически из любой точки Рио. Вечерами подсветка выглядит весьма эффектно.

По данным Минздрава в Беларуси коронавируса COVID-19 подтвержден у 76 человек, 15 из которых вылечились и были выписаны из больниц. Наиболее пострадавшими городами стали Минск и Витебск. В мире коронавирусом заболели свыше 244 тыс человек. Умерло — более 10 тысяч, 86 тыс человек выздоровели.

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