ГАИ устанавливает очевидцев ДТП в Витебске с участием двух микроавтобусов

14 марта около 9 часов утра на перекрестке ул.1-я Полевая и ул. Данила Райцева Витебска произошло столкновение автомобилей «Форд Транзит» и «Фольксваген Транспортер». В результате аварии водитель автомобиля Wolksvagen получил различные травмы.

Очевидцев, а также всех, кто обладает какой-либо информацией о данном ДТП, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-48-78-12, 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).

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