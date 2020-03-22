Две больницы в Витебске готовы принять больных пневмонией и острыми респираторными инфекциями

Две больницы подготовлены в Витебске для оказания помощи пациентам с острыми респираторными инфекциями и пневмонией. В распоряжении врачей в Витебской области имеется 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, 30 из них могут работать автономно, без централизованной подачи кислорода, об этом «Витебским вестям» рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач.

Витебский областной диагностический центр на время эпидемии перепрофилирован для диагностики только лиц с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые нуждаются в дополнительном обследовании.

На наличие коронавируса сейчас проверяют пациентов с пневмонией, людей с признаками ОРВИ, которые имеют в анамнезе контакт первого и второго уровней с теми, у кого тест на носительство РНК коронавируса дал положительный результат.

Для этого в Витебской области организовано более 20 пунктов забора биоматериала на лабораторное исследование на коронавирус COVID-19. Тесты делаются только по показаниям.

Напомним, вчера Минздрав подтвердил 76 случаев заражения коронавирусом в Беларуси. 61 пациент находится в больницах на лечении и под наблюдением. 15 пациентов, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, уже выписаны из медицинских учреждений.

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