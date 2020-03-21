Минздрав подтвердил 76 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Сегодня Минздрав Беларуси сообщил, что 61 пациент находится в больницах под на лечении. 15 пациентов, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, уже выписаны из медицинских учреждений.

В Беларуси с 23 января 2020 года организовано тестирование на коронавирусную инфекцию. Сдано более 20 тыс тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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