Белорусы могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска

Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска, сообщили в Госпогранкомитете. Воспользоваться транзитным гуманитарным коридором можно до 0.00 по литовскому времени 23 марта.

До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка».

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах и на сайте ГПК.

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