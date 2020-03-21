Опубликован список водоемов Беларуси, где проведут зарыбление

Белорусское общество охотников и рыболовов планирует в этом году провести зарыбление 21 водоема Беларуси. В Витебской области будут зарыблены озера Орцевское, Вечелье, Серокоротня и Кашо, сообщает БелТА. В зарыбленных водоемах можно будет ловить рыбу бесплатно.

В Минской области планируется провести зарыбление водохранилища Вилейское и Плещеницкое, протоку Даниловичи, в Могилевской — водохранилища Палужское, Вильчицкое и Чигиринское, а также озеро Курманово. В Брестской области будут зарыблены озер Кончицкое и Ореховское, водохранилищ Нетчин и Дубенецкое. В Гомельской области затронут озера Большое Комарино и Большое, в Гродненской — озера Альбертинское и Юбилейное, водохранилища Гезгальское и Волпенское.

«В ближайшее время будут разработаны биологические обоснования и направлены на государственную экологическую экспертизу. В случае получения положительных заключений в текущем году эти водоемы будут зарыблены», — сказали в БООР.

За прошлый год Белорусское общество охотников и рыболовов выпустило в 16 водоемов более 40 тонн рыбы. Это более 150 тыс особей белого амура, щуки, карпа, сома, карася, линя, толстолобика. Было вселено 285 тыс личинок сома и щуки. Мероприятия по зарыблению направлены на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов.

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