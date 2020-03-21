Станет ли Орша «умным городом» в 2020 году — результаты опроса

Недавно «Витебский Курьер» писал о том, что концепцию «умного города» в 2020 году планируют внедрить в Орше, Новополоцке и Полоцке. Всего программа затронет 10 городов Беларуси.

Орша станет первым городом, где будет внедрена новая концепция. Об этом сообщила заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Минсвязи Елена Шорр.

Начальник отдела отмечала, что внедрению концепции «умного города» будет происходить поэтапно.

«Правительство поставило задачу точечно начинать цифровизацию, поскольку планово по всей стране сразу сделать невозможно. Начали с пилотного проекта в Орше в 2019 году, сделали адаптацию типовой концепции.

В министерстве запланировали от пилотного проекта smart city в Орше масштабировать на всю страну.

В этом году планируется ее внедрить еще в 10 городах: Барановичах, Пинске, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Лиде, Борисове, Солигорске, Молодечно и Бобруйске. Также в 2020-2021 годах намерены внедрить концепцию в Минске», — сказала Елена Шорр.

При этом она благоразумно внесла немаловажное уточнение.

Реализовывать внедрение концепции «Умный город» будут исходя из возможностей финансирования, — добавила Елена Шорр.

«Витебский Курьер» решил выяснить мнение людей о реалистичности заявленных планов Минсвязи в отношении одного (не 10!) города — Орши. Мы запустили опрос пользователей сайта.

Опрос показал, что 75,12% пользователей не верят в реализуемость планов по Орше.

14,43% являются оптимистами в этом вопросе.

являются оптимистами в этом вопросе. 10,45% затрудняются ответить.

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