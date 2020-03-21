Минздрав опроверг информацию о том, что пациентка в Витебске умерла от коронавируса

Тест на РНК коронавируса у пенсионерки из Витебска, которая 18 марта умерла, дал отрицательный результат. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения посредством публикации в телеграм-канале «Официальный Минздрав».

Таким способом министерство подтвердило, что такая пациентка была госпитализирована в одну из витебских больниц 15 марта. При поступлении ей был выставлен диагноз «пневмония». Также ее проверили на коронавирус.

В анамнезе пациентки значатся диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. Однако, что конкретно стало причиной смерти, министерство не уточняет, не смотря на многочисленные журналистские запросы и внимание общества к проблеме коронавируса и загадочной смерти пациентки в Витебске.

Ближайшие родственники умершей женщины получат результаты анализов на следующей неделе. Чем вызвана задержка с выдачей результатов тестов в Ведомстве не пояснили.

Умалчивание информации вызывает различные слухи среди населения.

Минздрав реагирует крайне резко. Приводим целиком сообщение Минздрава:

«Почему некоторые белорусские журналисты и блогеры так ждут смерти людей от вирусов? На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они «похоронили» известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем в мужчину в Лепеле. И вот — новая сенсация… В связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, мы вынуждены подтвердить, что, действительно, пациентка Х была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом «пневмония», температура была в течение недели. В анамнезе — диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз «пневмония», врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки Х. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения, конечно же, приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата. В связи с тем, что в данное время больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники, согласно приказу Минздрава, обязаны обследоваться раз в две недели. Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать. А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили «бегом-бегом» статьи на интернет-ресурсах — «Зачем?». Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов только лишь за тем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание? Для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу, врачи учатся шесть лет. В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать — проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство — без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! Почему, вопреки всем законам этики, деонтологии, права мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной «смерти»?»

Текст не является официальным заявлением. Он никем не подписан и не опубликован на официальном сайте Минздрава, что само по себе сранно, учитывая общественную значимость проблемы.

Тональность текста указывает на крайнюю степень недовольства неизвестного автора, который выливает свое неприкрытое недовольство на журналистов и блоггеров, пытающиеся разобраться в ситуации. Все это не подтверждает настроенность на открытость и готовность к сотрудничеству.

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