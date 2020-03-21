Витебский аэропорт в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров

Пункт пропуска «Аэропорт Витебск» в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров, чем в 2018-м. Об этом сообщили в Витебской областной таможне.
«Пункт пропуска «Аэропорт Витебск» по итогам 2019 года принял в 3,5 раза пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Их количество возросло с 10 тыс. до почти 36 тыс. человек. В прошлом году в аэропорт прибыло и больше авиарейсов — около 300″, — сообщили в Витебской таможне.
За прошлый год пограничный контроль прошли 1 тыс грузовых железнодорожных составов.
Ежедневно витебские таможенники оформляют порядка 1,2 тыс автомобилей в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны».
В целях повышения эффективности работы на границе с Латвией активно развивается таможенная инфраструктура: близится к завершению реконструкция автомобильного пункта пропуска «Урбаны». Также с 1 июля пункт пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе станет международным. Это поможет перераспределить транспортный поток транспорта на фоне того, что осуществляется реконструкция пункта пропуска «Каменный Лог».
Витебская таможня 22 марта отметит 27-летие со дня образования. В 1993 году Витебский таможенный пост Минской региональной таможни преобразован в Витебскую таможню. Раньше на территории Витебской области действовало шесть таможен. Сегодня же структура таможенных органов Беларуси выстроена по принципу одна область — одна таможня.
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