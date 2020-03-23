Места, которые обязательно нужно посетить виртуально

Мир погрузился в карантин (за исключением Беларуси). Известные центры культуры, музеи и галереи разместили в интернете в открытом доступе свои экспозиции. Чем грустить в период дефицита хороших новостей, посетите музеи виртуально. Смотрите и наслаждайтесь искусством.

☑Эрмитаж

☑пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К

☑ Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин

☑ Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина

☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта «Ромео и Джульетта» Прокофьева

☑ проект Google Arts and Culture

☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

☑ цифровые архивы Уффици

☑ Лувр и Лувр

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале

☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск

☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк

☑ онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

☑ музей Сальвадора Дали

☑ музей Сальвадора Дали

☑ Смитсоновский музей

☑ Национальный музей в Кракове

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште

☑ музеи Нью-Йорка — виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников.

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