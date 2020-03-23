Места, которые обязательно нужно посетить виртуально

Мир погрузился в карантин (за исключением Беларуси). Известные центры культуры, музеи и галереи разместили в интернете в открытом доступе свои экспозиции. Чем грустить в период дефицита хороших новостей, посетите музеи виртуально. Смотрите и наслаждайтесь искусством.

Эрмитаж
пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта «Ромео и Джульетта» Прокофьева
☑ проект Google Arts and Culture
☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
цифровые архивы Уффици
Лувр и Лувр
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов
☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск
музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
музей Сальвадора Дали
музей Сальвадора Дали
Смитсоновский музей
Национальный музей в Кракове
Музей изобразительных искусств в Будапеште
☑ музеи Нью-Йорка — виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников.

Делитесь ссылками в комментариях! Мы будем расширять список доступных онлайн-музеев и концертных залов, поэтому сохраните ссылку на эту страницу в закладках.

музей искусство

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