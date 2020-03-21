Молебном изгоняли короноавирус в поликлинике «Нафтана»

Полоцкая епархия православной церкви по инициативе жителей Новополоцка провела молебен за здоровье горожан, сообщает телеканал «Звезда». Молебен прошел в поликлинике ОАО «Нафтан».
Также владыка Игнатий благословил провезти мощи священномученика Константина по учреждениям и предприятиям города.
Руководство «Нафтана» принимает и другие меры противодействия распространению коронавируса: запрещены заграничные командировки сотрудников, ограничен прием иностранных делегаций, помещения тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками. На предприятии недавно организовали пошив марлевых повязок. Работникам «Нафтана»даже порекомендовали отказаться от рукопожатий и встреч.
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4 Комментариев
Совсем с ума посходили?
Религия,-опиум для народа. Плацебо, тоже иногда помогает. Работа у них такая, у наших чиновников ещё «покруче»… Чиновникам, даже доктор Геббельс может позавидовать по их » успехам»….. Наверное, все понимают, что Бога нет. Наверное, все хотят, чтобы Он был…..
Ничего не говорят о рециркуляторах воздуха производства ,,ВИТЯЗЬ,, и бактерицидных облучателях.
Зачем ? В Беларуси объявили теорию «естественного отбора»…. И зазывют всю заразу с мира сюда безвизово…. Весь мир перекрыл этот «Островок стабильности», но внутри островка,-маразм процветает….