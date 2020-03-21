Молебном изгоняли короноавирус в поликлинике «Нафтана»

Полоцкая епархия православной церкви по инициативе жителей Новополоцка провела молебен за здоровье горожан, сообщает телеканал «Звезда». Молебен прошел в поликлинике ОАО «Нафтан».

Также владыка Игнатий благословил провезти мощи священномученика Константина по учреждениям и предприятиям города.

Руководство «Нафтана» принимает и другие меры противодействия распространению коронавируса: запрещены заграничные командировки сотрудников, ограничен прием иностранных делегаций, помещения тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками. На предприятии недавно организовали пошив марлевых повязок. Работникам «Нафтана»даже порекомендовали отказаться от рукопожатий и встреч.

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