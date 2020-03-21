Социальная служба будет доставлять продукты питания и лекарства одиноким пожилым людям и инвалидам

В стране проживает порядка 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких. Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Об этом сообщили в Минтруда. Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они расположены в каждом районе страны. Куда обращаться за помощью

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения.

В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в организацию своего региона или в Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222 49 29.

Комитет по труду, занятости социальной защите Витебского облисполкома по телефону (8 0212) 65 42 64

Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21 09 04

Комитет по труду, занятости социальной защите Гомельского облисполкома по телефону (8 0232) 75 77 12

Комитет по труду, занятости социальной защите Гродненского облисполкома по телефонам (8 0152) 74 35 94, 77 03 49

Комитет по труду, занятости социальной защите Минского облисполкома по телефону (8 017) 302 68 23

Комитет по труду, занятости социальной защите Могилевского облисполкома по телефону (8 0222) 25 07 05

Комитет по труду, занятости социальной защите г.Минска по телефонам (8017) 396 55 26, 373 04 76

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

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