Брендированная карта гостя разрабатывается для «Славянского базара»

УП «Мингорсправка» работает над созданием брендированной карты гостя «Славянского базара в Витебске», она будет реализовываться вместе с билетами, сообщил директор предприятия Борис Васильев на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий, сообщает БелТА.

«Сейчас работаем с дирекцией «Славянского базара в Витебске», чтобы выпустить брендированную карту гостя форума. Она будет реализовываться вместе с билетами, — рассказал Борис Васильев.

Напомним, что летом минувшего года в Витебске возле городской ратуши открылось представительство центра «Карты гостя», где туристы и жители Беларуси могут приобрести карту. Обладатели «Карты гостя» получат различные бонусы и скидки при посещении музеев и галерей в Витебске и районных центрах области, проживании в агроусадьбах.

В целом же, по словам Бориса Васильева, количество туристических объектов по всей стране, включенных в проект, превышает 1 тыс, в том числе 200 музеев.

Туристический проект «Карта гостя. Города и регионы Беларуси» реализуется «Мингорсправкой» при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и облисполкомов, информационно-туристического центра «Минск» по государственной программе развития туризма «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, агроусадьбы, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Представительство «Карты гостя» в Витебске, частное предприятие «Старая Традиция» находится по адресу: Витебск, ул. Суворова, 2. Телефоны: +375 21 236‑04-44, +375 29 714‑12-26

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