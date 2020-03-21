Нацбанк предложил банкам предоставить кредитные каникулы населению из-за коронавируса

Нацбанк рекомендует коммерческим банкам предоставить гражданам отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Это следует из письма регулятора в адрес банков, сообщает TUT.by.
Мотивировка следующая: «в целях снижения кредитной нагрузки на граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам».
Кредитные каникулы могут быть предоставлены при условии подтверждающих документов. Одновременно с этим будет продлен срок возврата (погашения) кредита, сообщает регулятор.
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