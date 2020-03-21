В аварии двух фур погиб водитель из Витебского района. СК ищет очевидцев

О смертельном ДТП с участием 53-летнего жителя Витебского района и 22-летнего гражданина Польши сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Авария произошла вечером 19 марта на 209-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Произошло столкновение автомобиля МАЗ под управлением жителя Витебского района и двигавшегося в том же направлении автомобиля DAF под управлением гражданина Польши. От полученных телесных повреждений белорус скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. Следователями проведен осмотр места ДТП, назначены судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехнические экспертизы, допрошены свидетели.

Следователи просят очевидцев аварии связаться по телефону +375(29)727-34-48.

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