В Витебске умерла женщина. Ее муж говорит, что анализ на коронавирус подтвердился. Минздрав прокомментировал ситуацию

Несколько дней назад 58-летнюю пенсионерку Татьяну забрали на скорой с высокой температурой (38), ее муж вызвал бригаду. Спустя несколько дней витеблянка скончалась в результате тяжелой пневмонии. По словам Сергея, ее мужа, после смерти у его жены взяли анализ на новый коронавирус, он подтвердился. Сергей рассказал, что по-человечески похоронить супругу невозможно.

— По скорой вызвали, забрали — и все. Я даже уже не помню, в какой день это было. В больнице она провела дня три-четыре, не больше. Из больницы позвонили и сказали, что все, умерла ваша жена от тяжелой пневмонии. После смерти у нее взяли анализ на коронавирус, он подтвердился. Но откуда оно могло взяться… Никуда не выезжала, пенсионерка, дома сидела, — сказал Onliner супруг умершей, Сергей.

По его словам, по-человечески похоронить супругу невозможно.

— Сказали всех отставить, никого и ничего не будет, — по словам Сергея, после этого он с семьей вчера пошел сдавать анализ на коронавирус — сказали, что результат будет через два дня. — Это всем как обухом по голове. Нам говорят, чтобы не паниковали, но я такой же человек, как и вы.

— Нет, такого случая не было, — рассказала заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева.

Главврач Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Красовский отметил, что не владеет информацией по этому поводу.

В городской ритуальной службе нам сказали, что случаев закрытых похорон у них пока еще не было. Сотрудники службы не уверены, что тело вообще отдают из морга в подобных ситуациях.

Минздрав отрицает наличие коронавируса

Министр здравоохранения Владимир Караник опроверг информацию о том, что у женщины выявили РНК нового коронавируса.

— Вы понимаете, что врачебная тайна — это свято, она не разглашается. Но поскольку об этом сообщил муж, Витебский облисполком даст подробную информацию. Это уже не первый случай, когда смерть от панкреатита или чего-то еще выдают за смерть от коронавирусной инфекции. В ближайшее время информация со всеми диагнозами будет, — рассказал министр здравоохранения.

— У этой женщины выявили коронавирус? — уточнили мы.

— Нет, — ответил глава Минздрава.

По словам Владимира Караника, такая информация поступала уже из нескольких регионов, но это лишь слухи.

Минздрав прокомментировал ситуацию в телеграм

Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал Минздрав:

— На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они «похоронили» известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле.

В связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, мы вынуждены подтвердить, что действительно пациентка Х была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом «пневмония», температура была в течение недели. В анамнезе — диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз «пневмония», врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки Х. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата.

В связи с тем, что в данное время больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники согласно приказу Минздрава обязаны обследоваться раз в две недели.

Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать.

А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили «бегом-бегом» статьи на интернет-ресурсах: «Зачем?» Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов только лишь затем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание? Для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу, врачи учатся шесть лет.

В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать — проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство — без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! Почему вопреки всем законам этики, деонтологии, права мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной «смерти»? Новая сенсация…

Это не первая смерть, которую все готовы принять как «от коронавируса». В редакцию каждый день приходят трагические сообщения, которые мы в меру своих возможностей стараемся проверять. И чем больше будет официальной закрытости, тем чаще будут приходить такие письма.

onliner

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