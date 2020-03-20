Лукашенко посетил медицинское предприятие «Адани»

Александр Лукашенко сегодня посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», которое занимается выпуском современной медицинской техники и систем безопасности, сообщает БелТА.

В прошлом году компания «Адани» поставляла по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны. Президент Беларуси поинтересовался характеристиками разрабатываемого оборудования и дал поручение оснастить томографами и другой современной техникой медицинские учреждения по всей республике.

«Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства, — сказал Президент. — Главное — ты свой, ты на месте и это дешевле».

Обсуждалась также тема проведения тендерных закупок для нужд здравоохранения. Президент подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку «соревнование должно быть». Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. Оборудование компании позволяет проводить МРТ.

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