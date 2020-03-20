За нападение с ножом на двух женщин с собакой витебчанка получила шесть лет лишения свободы

Приговор по делу витебчанки, с ножом набросившейся на двух женщин, вышедших на прогулку с собакой на улице Гагарина, вступил в законную силу.

В истории, случившейся в конце марта прошлого года, поставлена, наконец, логическая точка. Напомню, что «камнем преткновения» в ней стала обыкновенная дворняжка. Знала бы она, чем все закончится, подавила бы свое возмущение, лай, рвущийся из груди, и означавший: «Эй, человек, ты почему на человека не похож? Может быть, ты опасен?» Да и какое ее, собственно говоря, собачье дело, кто и где ходит, как выглядит, как пахнет? Но что делать, если все представители ее рода на дух не выносят пьяных и неряшливых людей.

В это день, 29 марта 2019 года, Анна Малашенко (здесь и далее изменены имена, фамилии и незначительные обстоятельства дела) пришла в гости к своей дочери, проживающей на улице Гагарина. Засиделись поздно, Маргарита решила проводить мать до трамвайной остановки и заодно выгулять свою любимицу Марту, которую вела на поводке. Возле дома №109 увидели женщину, выходившую из подвала с пакетом в руках. Собака гавкнула в ее сторону, а в ответ услышала и увидела такое, что еще тряслась в страхе даже спустя несколько часов, пишут «Витьбичи».

— А почему это ваша шавка, так вас разэтак, без намордника? Да я ее сейчас «уделаю»! – пригрозила Евгения Ковалевская, которая завершила весенний день щедрым возлиянием.

— Успокойтесь! – попросили ее женщины, объяснили, что собака на коротком поводке и никого не трогает, и направились в сторону остановки. Ковалевская не отставала. Стала бить Марту ногами, ругаться и угрожать. Маргарита сумочкой несколько раз стукнула нападавшую, у той упали очки, но она продолжала наступать. Тогда молодая женщина толкнула ее в грудь, и Евгения села на землю. Достала мобильник, позвонила в милицию, сообщив (дословно), что «напротив шестой поликлиники гуляет собака без поводка и злится девочка». Поднялась, и, бормоча какие-то проклятия, вернулась в подвал. Женщины остались на остановке. Мать, опасаясь за дочь, набрала номер ее гражданского супруга и попросила его выйти на улицу и встретить Маргариту. Она стояла спиной к дому, в подвале которого скрылась Ковалевская, и обернулась только после тревожного вскрика Маргариты. Обернулась… и тут же почувствовала сильную боль, наклонила голову и с недоумением увидела, как с ее лица на асфальт течет кровь. Ковалевская, вооружившись ножом, решила свести счеты с противником и нанесла резаную рану щеки и губы Анне, а затем провела ножом по переносице младшей. Маргарита, оцепенев на несколько мгновений, пришла в себя, схватила нападавшую за руки, повалила на землю, села сверху и, удерживая ее, громко позвала на помощь. Но на темной улице в этот поздний час было безлюдно. Анна не смогла сама позвонить по телефону, поэтому выбежала на проезжую часть и остановила приближающийся автомобиль.

Водитель сначала с недоумением, потом с тревогой вгляделся в залитое кровью лицо потерпевшей, которая объяснила, что на них напала какая-то гражданка с ножом.

На остановке на трамвайных рельсах увидел двух женщин, одна лежала на спине, вырывалась, выкрикивала угрозы, другая сидела на ней, удерживая за руки. Он вызвал милицию, но и ее приезд не успокоил напавшую, она кричала и ругалась. Заметил мужчина и собаку, по виду и размеру угрозы для посторонних лиц не представляющую, она не лаяла, ни на кого не бросалась и казалась напуганной.

Кстати, точные параметры дворняги: высота в холке 55 сантиметров, длина – 46, когда встает на задние лапы и вытягивается вертикально – 80 сантиметров)

В отношении Ковалевской было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал суд Октябрьского района, а в апелляционном порядке – суд Витебской области. Было установлено, что данная гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве сложившихся личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение тяжких телесных повреждений, нанесла травмирующее воздействие клинком ножа в область лица А. Малашенко, причинив резаную рану в области щеки и губы, а потерпевшей М. Малашенко, помимо травмирующих воздействий руками, обутыми ногами и иными неустановленными тупыми предметами в область конечностей, травму в область лица этим же клинком. В результате у Анны образовался рубец, мимика нарушена, она не может улыбаться. Рубец невозможно устранить без косметической операции, и он относится к категории тяжких телесных повреждений по признаку неизгладимого обезображивания лица. У Марины остался неизгладимый рубец на спинке носа, он отнесен к категории легкого телесного повреждения. Кроме того, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Обвиняемой Е. Ковалевской назначено наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы. Кроме того, она обязана выплатить определенные суммы пострадавшим как компенсацию за причиненный им моральный вред. Кстати, женщина и ранее привлекалась к ответственности за то, что в нетрезвом виде ударила ножом своего сожителя.

Комментарий председателя суда Октябрьского района города Витебска Е. Попковой:

— На примере данного дела мы видим, как действия обвиняемой, посчитавшей, что ее права нарушены хозяйкой, выгуливающей свою собаку без намордника, привели к тяжким последствиям для жизни и здоровья двух женщин, а ей самой стоили свободы. В случае, если вы полагаете, что кем-либо из граждан допускается нарушение требований и правил, установленных законодательством, не надо самостоятельно, а тем более в состоянии алкогольного опьянения, пытаться урегулировать ситуацию и призвать к ответу «нарушителя». Для решения таких вопросов следует обращаться в установленном порядке в компетентные органы, которые будут давать правовую оценку действиям лица, допустившего нарушение.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...