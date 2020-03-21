Как витебские предприятия заботятся о своих работниках на фоне распространения коронавируса

«Витебский Курьер» решил проверить как предприятия областного центра подходят к защите здоровья своих сотрудников от вирусов. Мы заглянули на несколько предприятий в районе Московского проспекта — ул. Бровки.

Первым объектом посещения стал Витебский ДСК (Московский проспект 55).

На предприятии работает примерно 3000 человек.

Никаких особых мер по ограничению входа в административное здание визуально не заметно. Но мимо охранника мышь не проскочит. По нашим данным на производстве изменений не произошло в последнее время. В общежитие ДСК вход свободный.

Вторым в нашем списке значился государственное предприятие «Витебскоблсельстрой» (П. Бровки, 8). На предприятии трудится около 500 сотрудников. На проходной обычный режим.

Здесь нам удалось пообщаться с приятным человеком и опытной медсестрой здравпункта предприятия. Здесь, как нам показалось, работа организована на должном уровне.

Сотрудника рассказала нам, что предприятие выполняет рекомендованные государством меры. Предприятие закупило дезинфицирующие средства, которые пущены в ход. Места отдыха и гигиены укомплектованы ими полностью. К сожалению, пока не удалось организованно закупить маски. Медработник отметила сознательное отношение персонала к себе и своим коллегам. Работники осведомлены о безопасном расстоянии при общении и сами стараются быть более осторожными. На вопрос, как работники предприятия относятся к введению карантина, сказала, что отрицательно: все равно дома никто сидеть не будет, все разъедутся, а это лишний риск.

Далее мы посетили предприятие ««Белль Бимбо плюс»» (ул. П. Бровки, 50а), где работает около 500 сотрудников.

Посторонним заходить на территорию предприятия запрещено. На проходной установлен дозатор и висит объявление о том, что при входе обработка рук специальным средством обязательна. Охранник внимательно следит за этим.

С нами согласилась пообщаться менеджер по персоналу предприятия. По ее словам, предприятие серьёзно относится к созданию комфортных и безопасных условий работы. Из-за опасности заражения межличностные контакты внутри предприятия сведены к минимуму. Обед проходит в два этапа, чтобы в одной комнате не собиралось более 10 человек. Запрещено передвижение без необходимости. По окончанию смены поток работников так же разделен на две части, чтобы не создавать скопление на проходной.

Офисные работники общаются дистанционно. Из кабинета в кабинет переходить можно строго по необходимости. К закрытию предприятия на карантин работники относится отрицательно, потому что это убытки и для предприятия, и для бюджета страны.

Далее наш путь лежал на предприятие «Модерн Экспо». Компания Modern Expo занимается производством торгового оборудования.

Охрана в масках и дезинфицирующая жидкость на столе.

Руководства на месте не было. Охранник — очень суровый мужчина, на контакт не пошел.

На трех предприятиях, которые проинспектировал «Витебский Курьер«, в целом все выглядит довольно хорошо. Внешний осмотр показал, что все компании озаботились защитой своих сотрудников от коронавируса — есть такое ощущение. Мы будем и дальше мониторить ситуацию в городе. Если у вас есть информация о ненадлежащих походах к обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в организациях, то сообщите нам на электронную почту feedback@vkurier.by. Мы попытаемся разобраться в ситуации.

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