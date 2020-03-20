В Витебске умерла женщина с пневмонией. У нее был коронавирус — родственники

8 марта в Витебске умерла 58-летняя Татьяна Хузеева. Женщину госпитализировали с воспалением легких.

Родственники говорят, что Хузеевой сделали тест на коронавирус — он оказался положительным. Эту информацию каналу Harbatsevich подтвердили врачи Витебской городской клинической больницы №1.

Но официальной причиной смерти указан не коронавирус, пишет «Наша нива».

«Татьяна никуда не ездила, она обыкновенная пенсионерка. Была дома, ходила в магазин, все как обычно, — рассказала «Нашей Ниве» невестка покойной. — Несколько дней назад ей стало плохо. Пару раз вызывали и врача на дом, и скорую помощь. Но только через пять или шесть дней ее госпитализировали уже с пневмонией.

Позже нам сказали, что анализы показали коронавирус: или его обнаружили при поступлении Татьяны в больницу, или после вскрытия, точно я не знаю».

Впоследствии проверили и родственников Татьяны Хузеевой. Теперь они на домашнем карантине, ждут результатов. Говорят, признаков заболевания у них пока нет.

«У Татьяны были и сопутствующие проблемы со здоровьем: повышенное давление, сахарный диабет. Официальной причиной смерти, конечно, написали не коронавирус. Но вот такой факт…» — говорит невестка.

По неподтвержденной информации, Хузеева еще несколько дней ходила в поликлинику на уколы. Сейчас работников поликлиники и больницы, контактировавших с ней, отправили сдавать тесты.

20 марта женщину похоронили.

Невестка говорит, что Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.

Похороны были закрытыми, присутствовали только близкие члены семьи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что у покойной был целый ряд заболеваний, но умерла она не о коронавируса.

«Диагнозов у нее много, но этого [коронавируса] нет», — ответила «Нашей Ниве» после публикации пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



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