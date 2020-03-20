В могилевском «Белмаркете» кассир работает в спецзащите — фотофакт или не факт?

Фото, сделанное в одном из магазинов сети «Белмарк», опубликовали очевидцы в телеграм-чате «Флудилка ДПС Могилев ГАИ».

Как известно, кассиры не только работают с деньгами, на которых может быть вирус, но и ежедневно встречаются с огромным потоком покупателей, так что во времена эпидемии коронавируса им не позавидуешь, пишет «Народная воля».

Могилевский кассир почему-то работает без перчаток, хотя, по известным данным, вирус дольше всего задерживается на металле, а значит монеты могут быть переносчиком вируса.

В кадр попала еще одна сотрудница магазина. Она без спецзащиты. Может, на нее не хватило спецзащиты? А если серьезно, то это больше похоже на розыгрыш.

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