В могилевском «Белмаркете» кассир работает в спецзащите — фотофакт или не факт?

Фото, сделанное в одном из магазинов сети «Белмарк», опубликовали очевидцы в телеграм-чате «Флудилка ДПС Могилев ГАИ».

В могилевском «Белмаркете» кассир работает в спецзащите — фотофакт или не факт?

Женщине еще не сказали, что в Могилеве нет эпидемии коронавируса. Фото: Флудилка ДПС Могилев ГАИ

Как известно, кассиры не только работают с деньгами, на которых может быть вирус, но и ежедневно встречаются с огромным потоком покупателей, так что во времена эпидемии коронавируса им не позавидуешь, пишет «Народная воля».

Могилевский кассир почему-то работает без перчаток, хотя, по известным данным, вирус дольше всего задерживается на металле, а значит монеты могут быть переносчиком вируса.

В кадр попала еще одна сотрудница магазина. Она без спецзащиты. Может, на нее не хватило спецзащиты? А если серьезно, то это больше похоже на розыгрыш.

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Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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