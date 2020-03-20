Опубликован график выдачи направлений в детские сады Октябрьского района Витебска

Предварительная запись на прием для получения направления в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска начинается с 16.03.2020 по 08.05.2020.
- с 16.03.2020 по 31.03.2020 запись на прием по телефону 37-20-76,
- с 01.04.2020 по 08.05.2020 запись на прием по телефону 37-38-71.
ГРАФИК
выдачи направлений в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска на 2020/2021 учебный год
|№№ дошкольных учреждений
|Дата
выдачи направлений
|Время
выдачи направлений
|Место
выдачи направлений
|Примечание
|№№ 9, 41, 49, 51, 69, 98, 99, 104
|с 01 по 10 апреля
2020 года
|Пн., Вт.,
Чт., Пт.
08.30-13.00,
14.00-17.00
|Выездной прием
на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №99 г.Витебска»
(пр-т Людникова 17а, тел. 55 14 73);
|Каждая
СРЕДА:
14.00-20.00
в отделе по образованию администрации Октябрьского района г.Витебска
(Смоленская,9,
кабинет 474,
тел. 37 20 76).
|№№ 7, 34, 45, 86, 94
|с 13 по 17 апреля
2020 года
|Пн., Вт.,
Чт., Пт.
08.30-13.00,
14.00-17.00
|Выездной прием
на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №7 г.Витебска»
(пр-т Фрунзе 80 корп. 10, тел. 60 19 33);
|№№ 35,36, 59,62, 70, 72, 79, 80, 81,89
|с 20 по 30 апреля
2020 года
|Пн., Вт.,
Чт., Пт.
08.30-13.00,
14.00-17.00
|Выездной прием
на базе государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад №72 г.Витебска»
(Офицерская, 6-4, тел. 66 45 66);
|№№ 17, 20, 21, 22, 39, 44, 55, 56, 61, 83, ДЦРР № 5
|с 04 по 08 мая
2020 года
|Пн., Вт.,
Чт., Пт.
08.30-13.00,
14.00-17.00
|Выездной прием
на базе государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка № 5 г.Витебска»
(7-я Суражская, 1, тел. 26 25 40).
«Витьбичи»