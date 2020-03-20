Опубликован график выдачи направлений в детские сады Октябрьского района Витебска

Предварительная запись на прием для получения направления в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска начинается с 16.03.2020 по 08.05.2020.

с 16.03.2020 по 31.03.2020 запись на прием по телефону 37-20-76,

запись на прием по телефону с 01.04.2020 по 08.05.2020 запись на прием по телефону 37-38-71.

ГРАФИК

выдачи направлений в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска на 2020/2021 учебный год

№№ дошкольных учреждений Дата

выдачи направлений Время

выдачи направлений Место

выдачи направлений Примечание №№ 9, 41, 49, 51, 69, 98, 99, 104 с 01 по 10 апреля 2020 года Пн., Вт., Чт., Пт. 08.30-13.00, 14.00-17.00 Выездной прием

на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №99 г.Витебска» (пр-т Людникова 17а, тел. 55 14 73); Каждая СРЕДА: 14.00-20.00 в отделе по образованию администрации Октябрьского района г.Витебска (Смоленская,9, кабинет 474, тел. 37 20 76). №№ 7, 34, 45, 86, 94 с 13 по 17 апреля 2020 года Пн., Вт., Чт., Пт. 08.30-13.00, 14.00-17.00 Выездной прием на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №7 г.Витебска» (пр-т Фрунзе 80 корп. 10, тел. 60 19 33); №№ 35,36, 59,62, 70, 72, 79, 80, 81,89 с 20 по 30 апреля 2020 года Пн., Вт., Чт., Пт. 08.30-13.00, 14.00-17.00 Выездной прием на базе государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад №72 г.Витебска» (Офицерская, 6-4, тел. 66 45 66); №№ 17, 20, 21, 22, 39, 44, 55, 56, 61, 83, ДЦРР № 5 с 04 по 08 мая 2020 года Пн., Вт., Чт., Пт. 08.30-13.00, 14.00-17.00 Выездной прием на базе государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка № 5 г.Витебска» (7-я Суражская, 1, тел. 26 25 40).

«Витьбичи»

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