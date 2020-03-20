Опубликован график выдачи направлений в детские сады Октябрьского района Витебска

Предварительная запись на прием для получения направления в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска начинается с 16.03.2020 по 08.05.2020.

  • с 16.03.2020 по 31.03.2020 запись на прием по телефону 37-20-76,
  • с 01.04.2020 по 08.05.2020 запись на прием по телефону 37-38-71.

ГРАФИК
выдачи направлений в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Витебска на 2020/2021 учебный год

№№ дошкольных учреждений Дата
выдачи направлений		 Время
выдачи направлений		 Место
выдачи направлений		 Примечание
№№ 9, 41, 49, 51, 69, 98, 99, 104 с 01 по 10 апреля

2020 года

 Пн., Вт.,

Чт., Пт.

08.30-13.00,

14.00-17.00

 Выездной прием
на базе  государственного учреждения образования «Ясли-сад №99 г.Витебска»

(пр-т Людникова 17а, тел. 55 14 73);

 Каждая

СРЕДА:

14.00-20.00

в отделе по образованию администрации Октябрьского района г.Витебска

(Смоленская,9,

кабинет 474,

тел. 37 20 76).

 
№№ 7, 34, 45, 86, 94 с 13 по 17 апреля

2020 года

 Пн., Вт.,

Чт., Пт.

08.30-13.00,

14.00-17.00

 Выездной прием

на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №7 г.Витебска»

(пр-т Фрунзе 80 корп. 10, тел. 60 19 33);
№№ 35,36, 59,62, 70, 72, 79, 80, 81,89 с 20 по 30 апреля

2020 года

 Пн., Вт.,

Чт., Пт.

08.30-13.00,

14.00-17.00

 Выездной прием

на базе государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад №72 г.Витебска»

(Офицерская, 6-4, тел. 66 45 66);

 
№№ 17, 20, 21, 22, 39, 44, 55, 56, 61, 83, ДЦРР № 5 с 04 по 08 мая

2020 года

 Пн., Вт.,

Чт., Пт.

08.30-13.00,

14.00-17.00

 Выездной прием

на базе  государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка № 5 г.Витебска»

(7-я Суражская, 1, тел. 26 25 40).

«Витьбичи»

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Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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