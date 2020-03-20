Мэр Новополоцка поддержал женщину, которую травили из-за коронавируса

Мэр Новополоцка, сенатор Дмитрий Демидов поддержал жительницу города Татьяну, которая заболела коронавирусом и столкнулась из-за этого с травлей. Глава города обратился к женщине в своем инстаграме.

Жительница Новополоцка Татьяна вернулась из Москвы с международной выставки. Сдала тест на коронавирус — и он показал положительный результат. Сейчас она находится в Витебской областной клинической инфекционной больнице.

Когда Татьяну госпитализировали, по Новополоцку поползли разные слухи, в частности о том, что она «умерла». В соцсетях стали распространять ее личные данные, даже домашний адрес. Некоторые горожане выступали с открытой травлей, пишет TUT.by.

Глава Новополоцка, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Демидов 19 марта в своем инстаграме разместил открытое обращение к пациентке:

«Уважаемая Татьяна! Позвольте мне как председателю Новополоцкого горисполкома заверить, что абсолютное большинство новополочан поддерживает вас и с пониманием относится к сложившейся ситуации. Искренне прошу, не слушайте злые языки, которые поддались панике или умышленно нагнетают обстановку. Пройдет время, и, я уверен, этим людям будет стыдно за свои высказывания. Их поведение не должно расстраивать вас и препятствовать вашему выздоровлению и возвращению домой, где вас любят и ждут родные и близкие. Каждый здравомыслящий человек понимает, что вы проявили сознательность по отношению к себе и окружающим, показали пример того, как необходимо себя вести в сложившейся ситуации. Желаю вам скорейшего выздоровления, а вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в сообщении.

Новополоцкий горисполком 18 марта принял решение об ограничении массовых мероприятий. Они перенесены на срок после 15 апреля. Власти призывают горожан ограничить выходы в людные места, больше находиться дома.

За три недели в Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса. По состоянию на 9 часов утра 20 марта с выздоровлением выписаны 15 пациентов, сообщает Минздрав.

Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть по сути являются больными, 12 пациентов, отмечает ведомство.



Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...