Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

Самолет с застрявшими во Внуково белорусами приземлился в Национальном аэропорту Минск. Граждане Беларуси, прилетевшие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Москву, были доставлены в Минск бортом авиакомпании «Белавиа». Чартерным рейсом на родину смогли вернуться 114 пассажиров и один ребенок до двух лет, передает корреспондент БелТА.

Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

Фото БелТА

«Авиакомпания «Белавиа» выполняла чартерный рейс по заказу туристической компании «Анекс тур», чтобы транспортировать туристов из аэропорта Внуково в Минск», — рассказала начальник отдела рекламы и коммуникаций «Белавиа» Ольга Герасенко.

Коронавирус врачи

Фото БелТА

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, где в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

Фото БелТА

Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

Фото БелТА

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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