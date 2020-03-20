Самолет с застрявшими во Внуково белорусами прилетел в Минск

Самолет с застрявшими во Внуково белорусами приземлился в Национальном аэропорту Минск. Граждане Беларуси, прилетевшие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Москву, были доставлены в Минск бортом авиакомпании «Белавиа». Чартерным рейсом на родину смогли вернуться 114 пассажиров и один ребенок до двух лет, передает корреспондент БелТА.

«Авиакомпания «Белавиа» выполняла чартерный рейс по заказу туристической компании «Анекс тур», чтобы транспортировать туристов из аэропорта Внуково в Минск», — рассказала начальник отдела рекламы и коммуникаций «Белавиа» Ольга Герасенко.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, где в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

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