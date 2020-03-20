В Псковской области России задержали три автомобиля с говядиной из Беларуси весом 3,3 тонны

В Себежском районе задержали три автомобиля, которые перевозили говядину без документов и с нарушением температурного режима. Территориальным Управлением Россельхознадзора вся продукция возвращена в Республику Беларусь. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Россельхознадзоре.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области в Себежском районе было приостановлено движение трёх транспортных средств, осуществивших ввоз продукции животного происхождения с территории Республики Беларусь. Все автомобили следовали в Москву.
В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы Управления установили, что в багажных отделениях транспортных средств находилась говядина в полиблоках и полутушах, общим весом 3,3 тонны. На мясную продукцию не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её качество, безопасность и происхождение, также на товаре отсутствовала маркировка (клейма).
Кроме того, все автомобили не были оборудованы холодильными установками, что нарушает ветеринарно-санитарные правила транспортировки мясосырья, требующего соблюдения температурного режима при перевозке и хранении.
Перемещение 3,3 тонн мяса говядины по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате продукции в Республику Беларусь.
По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.
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