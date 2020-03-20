Замминистра здравоохранения отправлен в отставку

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило.

Вячеслав Шило освобожден от должности «в связи с выходом в отставку», говорится постановлении правительства от 18 марта, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. В Минздраве он в том числе курировал регистрацию препаратов и был председателем комиссии.

В порядке перевода тем же постановлением на должность заместителя министра здравоохранения назначена теперь уже бывшая начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает reform.by.

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