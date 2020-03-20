Что говорят белорусские эпидемиологи о быстром распространении вируса

На сегодняшнее утро в Беларуси зарегистрировано 69 случаев коронавируса.

Что переносит ребенок на ногах, может вызвать тяжелое заболевание у пожилого

«Это то время, когда необходимо проявить самое профессиональное и теплое отношение к нашему пожилому поколению, — сказал Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздраваю — Дело в том, что основной контингент риска — это пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. К этому контингенту людей сейчас надо проявить максимальное внимание».

Медик призвал оказывать старшему поколению посильную бытовую помощь, чтобы у них не было необходимости появляться в местах скопления людей, и при возможности оградить от контактов с потенциальными носителями вируса. «Нужно хорошо помнить: то, что переносит ребенок на ногах, может вызвать у пожилого человека критическое, тяжелое заболевание».

Главный инфекционист Минздрава подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от общества.

Очень важно соблюдать порядок самоизоляции

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская ситуацию с коронавирусом в Беларуси назвала контролируемой. Она обратила внимание, что меры профилактики этого заболевания такие же, как и при острых респираторных инфекциях.

«Мы работаем по нескольким направлениям. В первую очередь это предупреждение завоза коронавирусной инфекции. В последнее время география завозов расширилась. Если на первом этапе видели в основном завозы из Италии, то теперь это (пусть по одному случаю, но тем не менее) Польша, Франция, Германия, Австрия, Великобритания. Работа, которая проводится Государственным пограничным комитетом и Минздравом на границе, будет продолжаться. Но есть акценты: тем людям, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных стран, очень важно соблюдать порядок самоизоляции», — подчеркнула Ирина Глинская. Такие меры, по ее словам, позволяют уделить внимание собственному здоровью, а также обезопасить окружающих от передачи вируса.

При выявлении заболевшего коронавирусом медики активно работают, чтобы определить его круг контактов, людей, которые могли подвергнуться риску. В основном к таким мерам относятся с пониманием, но часть людей считает их избыточными, заметила заместитель главврача.

Профилактические мероприятия будут проводиться и в отношении соцработников, почтальонов и других людей, которые часто контактируют с пожилыми. «Усиливается надзор за их состоянием здоровья. В своей работе эти люди будут использовать маски, перчатки — не для того, чтобы защитить себя, а чтобы в первую очередь не принести инфекцию пожилым людям», — пояснила Ирина Глинская.

Разработано несколько сценариев реагирования

Заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Александр Петкевич привык работать с опасными вирусами. По его словам, один из элементов эффективного контроля инфекций — формирование позитивного отношения у населения к этой проблеме. Человек должен сам думать о своем здоровье: укреплять иммунитет, правильно питаться, мыть руки, знать, когда стоит носить маски, а когда они бесполезны. «Человек должен беспокоиться о своем здоровье и продумывать, как это делать», — отметил эпидемиолог.

У белорусских медиков разработано несколько сценариев реагирования на распространение коронавируса. Они готовы работать при единичных, групповых и массовых заболеваниях. По словам заведующего отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александра Дзядзько, главное не допустить всплеска инфицирования и массового поступления пациентов в реанимацию, как в Италии: такого не выдержит ни одна система, передает БелТА.

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