Более 20 объектов историко-культурного наследия предлагает «Витебскоблимущество» инвесторам

Комитет «Витебскоблимущество» решил сформулировать базу данных по перечню объектов историко-культурного наследия, которые находятся в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов.

Информационный продукт подготовлен совместно с управлением культуры облисполкома и включает более 20 зданий, усадебных комплексов и культовых сооружений в основном XVIII — XIX веков постройки. Они не используются собственниками или балансодержателями и предлагаются потенциальным инвесторам, которые готовы приложить силы для сохранения архитектурного наследия и уникальных природных ландшафтов парковых зон, прилегающих к усадьбам. Способы вовлечения в оборот могут быть разными: продажа в собственность, аренда или передача в безвозмездное пользование под реализацию инвестпроекта, пояснили специалисты комитета. Информацию планируется разместить на интернет-ресурсах государственных органов, бизнес-ассоциаций и организаций, специализирующихся на работе с инвесторами.

Среди включенных в базу в Миорском, Глубокском и Сенненском районах расположены по 3 старинных особняка и усадебных комплекса, в Витебске и Полоцке — по 2, еще в восьми сельских районах предлагаются по одному объекту.

Например, в Браславском районе для реализации инвестиционного проекта предлагается комплекс неиспользуемых зданий «Бывшая графская усадьба в деревне Видзы-Ловчинские», который является памятником историко-культурной ценности XVIII века. В него входят 2 строения общей площадью свыше 1,1 тыс. кв.м, земельный участок 5 га с источником минеральных вод, расположенные на берегу озера Дворное.

Как сообщили в отделе экономики Браславского райисполкома, потенциальным инвесторам предлагается провести реконструкцию с реставрацией недвижимости для последующего размещения организации, которая будет специализироваться на одном из двух направлений. Во-первых, это может быть санитарно-курортный комплекс, использующий для оздоровительных процедур потенциал расположенных здесь же источников сапропелевых грязей и минеральной воды. Во-вторых, предлагается организовать культурно-развлекательный объект с оказанием услуг в традициях национальной культуры XVIII века.

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