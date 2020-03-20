Победителями XIII Республиканского конкурса «Энергомарафон» стали учащиеся СШ №11 в Витебске и №1 в Дубровно

XIII Республиканского конкурса «Энергомарафон» начался еще в августе прошлого года. За прошедшее время на территории Беларуси проводились отборочные этапы. Тех, кто захотел принять участие в интеллектуальном соревновании, насчитывалось более 5 тыс. учащихся из более 120 учреждений образования страны.

В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» выделили несколько подноминаций. Так, лучший видеоролик представили учащиеся средней школы №11 Витебска Виктория Андреева, Елизавета Крупенькова, Алексей Чирич.

Лучший проект практических мероприятий по энергосбережению презентовал ученик средней школы №1 Дубровно Андрей Черноморцев.

«Энергомарафон» проводится на протяжении 13 лет при поддержке крупных компаний энергетического сектора. Ежегодно в конкурсе участвуют более 3,5 тыс. учащихся из более 500 различных учреждений образования. Конкурс популяризирует методы экономии энергоресурсов, развивает исследовательскую деятельность учащихся и их творчество по теме энергосбережения, предлагает практические меры по экономии энергоресурсов, повышает эффективность использования энергии в быту и привлекает внимание общественности к вопросам энергосбережения и экологии.

Организаторы — Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации при поддержке Национального собрания, Министерство образования, областные исполнительные комитеты, местные органы власти и другие организации, сообщает БелТА.

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