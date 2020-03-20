Назначен новый председатель Докшицкого районного исполкома

Олег Ковалёнок стал новым председателем Докшицкого районного исполнительного комитета.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал свое согласие на назначение Олега Ковалёнка на новый пост, а вчера на вне­очередной сессии районного Совета депутатов 28-го созыва кандидатуру единогласно поддержали земляки. Служебное удостоверение ему вручил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Перед новым руководством стоит задача сделать край еще более привлекательным не только для туристов, но в первую очередь для местных жителей. Чтобы талантливая, умная молодежь, получив высшее и среднее специальное образование, возвращалась на родину.

Заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Александр Бутарев отметил, что Олег Пинчук, возглавлявший район с мая 2007 года, внес значительный личный вклад в последовательное социально-экономическое развитие района, успешное решение ответственных задач. Недавно Олег Пинчук подал заявление об освобождении от занимаемой должности.

По мнению Владимира Терентьева, Олегу Ковалёнку как опытному управленцу необходимо будет обеспечить эффективную деятельность всех организаций района, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, активизировать работу по привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в основной капитал, созданию новых предприятий. Важным требованием является своевременная выплата заработной платы.

Одна из важнейших задач – проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. К слову, Докшицкий район всегда одним из первых в области приступает к яровому севу.

– Никогда не думал, что судьба распорядится так, – признался Олег Ковалёнок. – 19 лет назад уехал с малой родины и вот вернулся. Для меня новая должность – это вдвойне ответственно. Надеюсь, что при поддержке актива района, депутатов, жителей сумеем выполнить поставленные задачи, сохранить и приумножить все то, что сделано.

В 1983 году после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии Олег Ковалёнок работал агрономом-агрохимиком племзавода «Порплище», более 10 лет – главным агрономом колхоза «Комсомолец». Был первым заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Докшицкого райисполкома, а затем занимал аналогичную должность в Шумилинском райисполкоме.

В 2006 году Олег Анатольевич окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Вскоре был назначен председателем Ушачского райисполкома. С декабря 2013 года до настоящего времени возглавлял Полоцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», передают Витьбичи.

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