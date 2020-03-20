Видеофакт: стояние колонны таксистов на Лучеса

В Витебске водители такси 7220 прекратили свою работу и образовали колону из машин в микрорайоне Лучеса.

Во время так называемой стоянки, водители вели оживленное обсуждение между собой.

Видео появилось в социальной сети одной из группы Витебщены «Новый Витебск». Подписчики группы комментирую это видео так:

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