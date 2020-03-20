Надежда Бабкина: в Витебске состоялось мое рождение как сольной исполнительницы

19 марта 2020 года Народной артистке России, художественному руководителю Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежде Бабкиной исполняилось 70 лет, пишет БелТА.

Певица довольно часто бывает в Беларуси. С момента основания Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» Надежда Бабкина неоднократно принимала участие в его программах как сольно, так и со своим ярким самобытным коллективом.

В одном из интервью она сказала: «Славянский базар в Витебске» хорош тем, что здесь проявляется национальный славянский дух. Именно здесь состоялось мое рождение как сольной исполнительницы. Люди в Витебске прекрасные, замечательные. Мне здесь уютно, я знаю, что меня здесь любят, и этим горжусь».

В 2005 году артистка получила специальную награду Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию». В 2006-м за большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей указом Президента Республики Беларусь она была награждена орденом Франциска Скорины. В 2014 году на Аллее лауреатов специальной награды Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию» на XXIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» была открыта звезда Надежды Бабкиной.

Надежда Бабкина

Фото БелТА

 

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