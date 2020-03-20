В Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 пациентов выписаны

В Беларуси за три недели, с момента заражения первого пациента, зафиксировано всего 69 случаев заражения новым вирусом.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.

Пару дней назад Минздрав сообщил о 51 случае заражения коронавирусом. Пятеро пациентов были выписаны, девять имели клинические проявления инфекции, а у 37 симптомов заболевания не было, но результат теста был положительный.



Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав.



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