В Беларуси зафиксировано 69 случаев коронавируса, 15 пациентов выписаны

В Беларуси за три недели, с момента заражения первого пациента, зафиксировано всего 69 случаев заражения новым вирусом.
На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.
Пару дней назад Минздрав сообщил о 51 случае заражения коронавирусом. Пятеро пациентов были выписаны, девять имели клинические проявления инфекции, а у 37 симптомов заболевания не было, но результат теста был положительный.
Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав.
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