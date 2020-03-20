В Витебском районе пенсионер едва не погиб во время пожара, но соседи спасли его

В результате пожара на лице Ерзикова в деревне Старое Село Витебского района пенсионер едва не погиб, но благодаря внимательным соседям мужчина спасен.

19 марта около 8 часов вечера в службу спасения от дежурного скорой медицинской помощи поступило сообщение о травмированном мужчине на пожаре.

Возгорание произошло в квартире 72-летнего пенсионера. Соседка увидела пожар в квартире и сообщила о случившемся проживавшим по соседству мужчинам. Трое мужчин зашли в жилище пенсионера, через открытую дверь, в квартире было много дыма.

72-летний жителя обнаружили на полу в комнате рядом с кроватью, на которой горели постельные принадлежности. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и потушили возгорание водой.

Спасенный пенсионер после осмотра бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести.

В результате пожара в комнате уничтожены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок, сообщает МЧС.

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